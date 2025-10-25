Масов бой с колове и пръчки в Москва

Кадър Фб

Масов бой в Москва.

Мигранти, въоръжени с лопати и пръчки, организираха масов бой помежду си.

Причината за конфликта не е изяснена.

Мъже хвърляха камъни, биеха се с лопати и пътни знаци, като едновременно с това разбиваха паркирани наблизо коли и чупеха прозорци в жилищни сгради.

Полицията и Националната гвардия дойдоха да прекратят боя.

Кадри вижте тук:

https://www.facebook.com/100064709287821/videos/pcb.1266310765535888/1872817740294172

