Масов бой с колове и пръчки в Москва
Кадър Фб
Масов бой в Москва.
Мигранти, въоръжени с лопати и пръчки, организираха масов бой помежду си.
Причината за конфликта не е изяснена.
Мъже хвърляха камъни, биеха се с лопати и пътни знаци, като едновременно с това разбиваха паркирани наблизо коли и чупеха прозорци в жилищни сгради.
Полицията и Националната гвардия дойдоха да прекратят боя.
Кадри вижте тук:
https://www.facebook.com/100064709287821/videos/pcb.1266310765535888/1872817740294172
