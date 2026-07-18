Масов бой в Димитровград

снимка: ОДМВР

Общо 17 души са задържани след масово сбиване в Димитровград, при което един пострадал е приет в болница, а по-късно е освободен за домашно лечение, научи NOVA.

Сблъсъкът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, като на мястото са се събрали около 250 човека.

До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда.

Редактор "Екип на Петел",

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