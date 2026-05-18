Масов бой в Милано заради лимитирана колекция часовници

кадър: Нова тв

Масов бой избухна пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите започнаха да си нанасят удари и да се заплашват със столове от съседното заведение. Включи се и охраната.

Напрежението беше предизвикано от желанието на клиентите по-бързо да влязат в магазина. Там се продават часовници, изработени в новата колаборация между голямата компания "Суоч" и семейната фирма за луксозни часовници" Одемар Пиге", предава Нова телевизия.

Интересът е толкова голям, че пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и на места беше засилена охраната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!