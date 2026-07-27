Масов бой в Средец с брадви, двама са с опасност за живота

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В сблъсъка са участвали над 30 човека

Четирима души са настанени в болница, двама от тях се борят за живота си, а двама участници са задържани след масов бой с брадви и колове в Средец. По първоначални данни в сблъсъка са се включили около 30 души, а насилието е прераснало за минути в тежко меле. Най-вероятната причина за конфликта е свързана с незаконна лихварска дейност. По данни на Флагман всичко започнало от спор за неплатени суми по бърз кредит с високи лихви.

Мелето започнало в късните часове на неделята. Между участниците започнала физическа саморазправа, при която били размахвани брадви, дървени колове и други твърди предмети. На мястото са изпратени полицейски екипи и линейки, които са започнали да извеждат ранените и да овладяват напрежението.

Най-тежко е състоянието на двама мъже, транспортирани по спешност в УМБАЛ-Бургас. Те са приети с опасност за живота и остават под наблюдението на лекарски екипи. Още двама ранени са настанени в болница, като към този момент няма публикувани подробности за травмите им.

След първоначалните действия полицията е задържала двама души. Разследващите установяват ролята им в сбиването, както и самоличността на останалите участници. Проверява се кой е започнал конфликта, как се е стигнало до въоръжаването с опасни предмети и дали в нападението са участвали още лица.

Точният повод за масовия бой не е обявен официално. Появилите се версии за спор между две фамилии не са потвърдени от разследващите органи. Полицаите разпитват свидетели, преглеждат налични записи и събират следи от мястото, за да възстановят последователността на събитията.

Сблъсъкът е поредният тежък случай на групово насилие в града. При предишни подобни инциденти полицията също е изпращала значителен брой служители, за да прекрати боеве и да предотврати ново разрастване на напрежението.

Районът около мястото на мелето е бил обезопасен, докато криминалистите извършват оглед. Събират се данни за предметите, с които са нанесени ударите, и за действията на всеки установен участник. Не е съобщено дали срещу задържаните вече са повдигнати обвинения.

Състоянието на двамата тежко ранени остава най-сериозният въпрос след нощния сблъсък. Разследването трябва да установи пълния брой на участниците, причината за ескалацията и наказателната отговорност на хората, причинили травмите.

Редактор "Екип на Петел",

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