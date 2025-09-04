Масов модел телефон "Самсунг" става непотребен

Кадър Ютуб

Това е краят за линията Galaxy Note на Samsung. Последните телефони Note на компанията, Note20 и Note20 Ultra, бяха пуснати на пазара през август 2020. Според обещания от Samsung график за софтуерна поддръжка, те трябваше да получават актуализации в продължение на пет години. И този период най-накрая изтече.

Samsung пусна серията Galaxy Note20 с Android 10 и One UI 2.5. Въпреки че компанията преустанови серията Note през следващата година, тя продължи да пуска софтуерни актуализации.

Като част от гаранцията за софтуерни актуализации, Note20 получи три актуализации на операционната система, като получи One UI 5.1 на базата на Android 13 в началото на 2023. Оттогава телефоните получават само актуализации за сигурност. Сега и това привършва, тъй като обещаният от Samsung петгодишен период на поддръжка вече изтече.

Това означава, че занапред Note20 и Note20 Ultra вече няма да получават месечни или тримесечни актуализации. Ако все още използвате Note 20 Ultra, може да обмислите да преминете към Galaxy S25 Ultra, особено като се има предвид, че той разполага с вграден S Pen, пише Android Police, цитира Мобил България.

