Масов протест в Киев за връщането на младия министър на отбраната Михайло Федоров

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Масови протести блокираха централния булевард „Хрешчатик“ в Киев, прераствайки в безсрочен митинг.

Недоволството на гражданите е провокирано от внезапното отстраняване на популярния и технологично ориентиран министър на отбраната Михайло Федоров, информира БТА.

Защо беше уволнен Михайло Федоров?

Федоров, който пое министерството през януари 2026 г., придоби огромна популярност благодарение на мащабната модернизация на армията, въвеждането на иновативни дрон технологии и засилената борба с корупцията при военните поръчки. Официалният мотив на президента Володимир Зеленски за рокадата бе дълбок конфликт в светогледите между Федоров и тогавашния главнокомандващ въоръжените сили Александър Сирски, припомня BBC.

Въпреки че под обществения натиск генерал Сирски също бе освободен от поста си и заменен от Михайло Драпати, протестиращите смятат, че това не е достатъчно. Самият Федоров потвърди в интервю за „Украинска правда“, че реформите му в обществените поръчки са „направили много хора нещастни“, което е и реалната причина за отстраняването му.

В опит да тушира недоволството, Зеленски предложи на 35-годишния Федоров алтернативни постове в новото правителство на премиера Серхий Корецки, включително вицепремиер по военните иновации. Бившият министър обаче категорично отхвърли предложенията. Пред Reuters той заяви, че министерството на отбраната е единственото място, от което може реално да влияе на хода на войната и да спира корупционните схеми.

В момента временно изпълняващ длъжността министър на отбраната е бившият шеф на службата за сигурност SBU Евгений Хмара, но гражданското общество и редица военни ветерани настояват за незабавното връщане на Федоров на лидерската позиция. Организаторите на протеста заявяват, че няма да се откажат, тъй като залогът е прозрачността на управлението и ефективността на фронта

Редактор "Екип на Петел",

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