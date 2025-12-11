кадър: БНТ

Масов вандалски акт на Централните софийски гробища.

През нощта са изпочупени около 150 паметни плочи на гробове, като толкова масов погром тук не е запомнен.

Случаят се разследва от 2-ро РПУ, засега задържани няма.

Сигналът за изпочупените през нощта паметни плочи бил подаден в 8.44 ч. тази сутрин от служители на гробищния парк, предаде БНТ.

Най-големи са пораженията в най-новата част на Централните гробища.

Предполага се, че мраморните плочи са били блъскани от няколко души и падайки на земята са се чупели. Най-вероятно са потрошени между 130 и 150 плочи.

"Незабавно са изпратени служители от 2-ро РПУ, които към настоящия момент все още продължават с извършването на огледа. Продължаваме с установяването на общия брой увредени каменни плочи, тъй като все още не е изяснен с точност, също така нанесените материални щети", заяви Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

От полицията издирват и роднини на починалите, чиито гробове са осквернени. Такива масови погроми хората тук не помнят.

"Такива размери не е имало. По този начин се осквернява паметта на нашите предци и не е редно да допускаме ние, хората, които работим тук, да се случва това нещо. Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места", коментира Елизабет Кръстева, работи на Централни гробища.

Тя настоява за по-добра охрана на гробищата.

"Гробищният парк се охранява от общинска охранителна фирма "Егида", допълни Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

"Ние от районното управление нямаме грижа за охраната на Гробищния парк", каза още Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

Охранителите от "Егида" казаха за "По света и у нас", че провеждат собствено разследване сред служителите си. Все още не са установени извършителите, добавиха пък от полицията, не е ясна и причината за агресията.

