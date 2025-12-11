Масов вандалски акт на Централните софийски гробища
кадър: БНТ
Масов вандалски акт на Централните софийски гробища.
През нощта са изпочупени около 150 паметни плочи на гробове, като толкова масов погром тук не е запомнен.
Случаят се разследва от 2-ро РПУ, засега задържани няма.
Сигналът за изпочупените през нощта паметни плочи бил подаден в 8.44 ч. тази сутрин от служители на гробищния парк, предаде БНТ.
Най-големи са пораженията в най-новата част на Централните гробища.
Предполага се, че мраморните плочи са били блъскани от няколко души и падайки на земята са се чупели. Най-вероятно са потрошени между 130 и 150 плочи.
"Незабавно са изпратени служители от 2-ро РПУ, които към настоящия момент все още продължават с извършването на огледа. Продължаваме с установяването на общия брой увредени каменни плочи, тъй като все още не е изяснен с точност, също така нанесените материални щети", заяви Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.
От полицията издирват и роднини на починалите, чиито гробове са осквернени. Такива масови погроми хората тук не помнят.
"Такива размери не е имало. По този начин се осквернява паметта на нашите предци и не е редно да допускаме ние, хората, които работим тук, да се случва това нещо. Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места", коментира Елизабет Кръстева, работи на Централни гробища.
Тя настоява за по-добра охрана на гробищата.
"Гробищният парк се охранява от общинска охранителна фирма "Егида", допълни Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.
"Ние от районното управление нямаме грижа за охраната на Гробищния парк", каза още Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.
Охранителите от "Егида" казаха за "По света и у нас", че провеждат собствено разследване сред служителите си. Все още не са установени извършителите, добавиха пък от полицията, не е ясна и причината за агресията.
