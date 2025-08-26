Масова евакуация в Източен Пакистан заради наводнения

Кадри Youtube

Пакистан евакуира десетки хиляди души в по-безопасни райони, след като съседна Индия изпусна вода от преливащи язовири и придошли реки в ниско разположени гранични райони, съобщиха официални представители, цитирани от "Асошиейтед прес". Мярката беше предприета ден, след като Делхи предупреди Исламабад за възможни трансгранични наводнения, предава БТА. Това беше първият публичен дипломатически контакт между двете ядрени сили от месеци насам.

Пакистанската Национална служба за управление на бедствия (НСУБ) съобщи, че е изпратила предупреждение до служителите си в Пенджаб за покачване на нивото на река Сутледж и за риск от наводнения, така че сега се извършва евакуация от различни райони в източната провинция. В изявление на властите се посочва, че спасителите са евакуирали над 14 000 души от Касур, район в провинция Пенджаб, а над 89 000 души са били прехвърлени на по-безопасно място от град Бахавалнагар, близо до индийската граница.

НСУБ съобщи, че властите са призовали жителите да стоят далече от реки, потоци и ниски райони, да избягват ненужни пътувания и да следват предупрежденията, отправени чрез медиите и по мобилните телефони. Последните подадени предупреждения за наводнения и евакуация в Пакистан идват в момент, когато проливни мусонни дъждове продължават да опустошават двете южноазиатски държави.

В северозападната част на Пакистан много жители се оплакаха този месец, че не са получили никакво предупреждение преди внезапните наводнения да засегнат района на Бунер, отнемайки живота на повече от 300 души. Официални представители заявиха, че бедствието е било причинено от внезапен проливен дъжд, който не е могъл да бъде предвиден, и че много от жертвите са живели покрай естествени водни пътища.

От 26 юни досега предизвиканите от мусонни дъждове наводнения в Пакистан взеха над 800 жертви. Предупреждението за наводненията тази седмица беше предадено на Пакистан по дипломатически канали, а не чрез Комисията за водите на Инд - постоянен механизъм, създаден по силата на споразумението за река Инд от 1960 г.

