Масова измама с предплатени почивки на морето

Стопкадър бТВ

Десетки българи станаха жертва на мащабна схема с резервации за почивки по Българското Черноморие, след като две свързани фирми отменят платени нощувки в последния момент без да възстановяват депозитите, съобщават от bTV.

Потърпевшите са намирали офертите в социалните мрежи, а случаите вече се разследват от прокуратурата, полицията и Националната агенция за приходите.

През май Нина Христова от Сливен запазва почивка за петчленното си семейство в затворен комплекс в Несебър. Намира офертата във Фейсбук група.

„Попаднах на тази обява от Фейсбук група „Почивки на море“. Не заради цената съм избрала този апартамент, просто искахме да сме близо до плажа. Писах на г-н Иван Иванов във Вайбър и той ми каза, че апартаментът е свободен за тези дати, но трябва да му заплатя задължително 50% от капарото, което беше на стойност 525 евро, а другата част трябва да се плати, след като се настаним. Стойността беше 1050 евро за 15 нощувки“, разказва Христова, пише dunavmost.com.

Парите са преведени по сметка на фирмата „Соуп Бабълс“. Седмица преди пътуването жената получава съобщение, че резервацията се отменя, а парите ще бъдат върнати в тридневен срок. Това така и не се случва.

„Ние сме семейство, което цяла година се лишаваме, за да може да дойдем на почивка и децата да се чувстват добре, и изведнъж да останем без нищо. Обидена съм. Лиших децата си от много неща, пак ги доведох на почивка, но просто в България няма правосъдие“, допълва ощетената жена.

Редактор "Екип на Петел",

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