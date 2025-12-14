реклама

Масова разходка на кучета в Морската градина на Варна

14.12.2025 / 16:49 2

Булфото

За втората масова разходка на кучета в Морската градина на Варна се събраха десетки хора и питомците им в неделното утро.

Сборният пунк бе на Пантеона, където направиха няколко игри с награди за най-послушен читириног приятел, а после всички заедно тръгнаха на разходка през парка до плувния компкекс "Приморски".

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Дедо (преди 38 минути)
Рейтинг: 24308 | Одобрение: 6873
Комплексари със лайнари... Половината от ТЕЯ и едно дете не са отгледали, вероятно...
1
0
kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 546771 | Одобрение: 102696
УжасТ....А кой ще им почиства лаежниците ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

