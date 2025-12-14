Булфото

За втората масова разходка на кучета в Морската градина на Варна се събраха десетки хора и питомците им в неделното утро.

Сборният пунк бе на Пантеона, където направиха няколко игри с награди за най-послушен читириног приятел, а после всички заедно тръгнаха на разходка през парка до плувния компкекс "Приморски".

