Масови арести в Гърция за измами с европейски земеделски субсидии

Удар на гръцката полиция.

Двадесет и двама души, арестувани на гръцкия остров Крит по подозрения за измами с европейски земеделски субсидии, бяха отведени в пристанището Пирея и прехвърлени в офисите на Европейската прокуратура (EPPO) за разпит, съобщи „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Заподозрените са обвинени, че са получили по измамен начин средства от европейските земеделски фондове чрез бившата гръцка разплащателна агенция OPEKEPE.

Разследването е част от предполагаема организирана престъпна мрежа, разбита от отдела за борба с организираната престъпност на гръцката полиция. По делото фигурират общо 138 души, включително 22-мата арестувани тази седмица.

Властите са замразили и банковите сметки на 18 лица, свързани с разследването.

Според разследващите предполагаемите щети възлизат на около 3 милиона евро, като се проверява дали фалшиви декларации са били подавани и в други части на страната.

Междувременно още 17 заподозрени, арестувани в Солун по дела, свързани с измами със субсидии на OPEKEPE, също се очаква да бъдат изправени пред европейски прокурори.

