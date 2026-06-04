Масови арести за наркотици в морската столица

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В рамките на няколко дни от служителите на реда от Първо и Второ РУ са задържани шестима мъже на възраст между 27 и 42- годишна възраст и една жена на 21 години. След извършени полицейски проверки у тях са намерени наркотични вещества. Видно от направените експертни справки се касае за метамфетамин, марихуана и фентанил. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани бързи производства.

Междувременно трима са задържани преди два дни, в хода на специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на наркотичните вещества“ от служители на отдел „Криминална полиция“. В 24- годишен мъж и жена на 23 години, униформените са намерили наркотични вещества. Същите посочват от кого е закупена дрогата и така е последвало задържането на втория мъж. Той е на 43 години, известен на МВР и осъждан.

При осъществените процесуално-следствени действия е извършено претърсване в жилището на продавача. Там криминалистите намерили и иззели метамфетамин, видно от експертната справка. По случаят е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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