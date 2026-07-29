Масови арести заради фалшиви бракове във Варненско, сред задържаните има и жена

снимка: ОДМВР-Варна

Осем души са задържани на 27 юли, непосредствено след сключването на граждански брак в кметството на село Гроздьово. Спецакцията е извършена при съвместни действия на служители от отдел „Икономическа полиция“ и Четвърто РУ, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Варна.

На място са извършени претърсвания и изземвания. Събрани са данни, че длъжностно лице от кметството е съставило официален документ с невярно съдържание – удостоверение за граждански брак.

Във връзка с разследването е задържана и жена, за която има данни, че е организирала престъпната дейност.

Задържаните са в ареста за срок до 24 часа, посочват от полицията.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 311 от Наказателния кодекс.

Редактор "Екип на Петел",

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