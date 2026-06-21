Масови нахапвания от кърлежи във Варна
Пиксабей
Общо 41 случая на ухапвания от кърлежи са регистрирани през изминалата седмица във Варненска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна.
От всички регистрирани случаи 31 са във Варна, а останалите 10 – в други населени места в областта.
Данните показват спад спрямо предходния седмичен период, когато отчетените случаи на ухапвания от кърлежи са били 72.
От РЗИ – Варна съобщават още, че през изминалата седмица не са регистрирани случаи на лаймска болест и марсилска треска – двете най-разпространени заболявания, предавани чрез ухапване от кърлежи.
Здравните власти напомнят гражданите да бъдат внимателни при посещения на паркове, градини и тревни площи, както и да проверяват тялото си за кърлежи след престой сред природата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!