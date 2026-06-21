Масови нахапвания от кърлежи във Варна

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Общо 41 случая на ухапвания от кърлежи са регистрирани през изминалата седмица във Варненска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна.



От всички регистрирани случаи 31 са във Варна, а останалите 10 – в други населени места в областта.



Данните показват спад спрямо предходния седмичен период, когато отчетените случаи на ухапвания от кърлежи са били 72.

От РЗИ – Варна съобщават още, че през изминалата седмица не са регистрирани случаи на лаймска болест и марсилска треска – двете най-разпространени заболявания, предавани чрез ухапване от кърлежи.



Здравните власти напомнят гражданите да бъдат внимателни при посещения на паркове, градини и тревни площи, както и да проверяват тялото си за кърлежи след престой сред природата.

Редактор "Екип на Петел",

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