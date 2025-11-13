Масови натравяния с двойник на сърнелата

Пиксабей

Увеличават се случаите на натровени с диви гъби в Шуменско.

В Спешно отделение на МБАЛ-Шумен за последните няколко дни има 6 случая, като един от тях е преминал тежко през натравянето.

Пациентът е разказал, че е събрал, а в последствие консумирал сърнели.

"Тази гъба също има отровен двойник", посочи началникът на Спешно отделение в МБАЛ-Шумен д-р Петко Загорчев.

"Почти ежедневно в отделението постъпват хора консумирали гъби с оплаквания за повръщане, болки в корема и диария. Пациентите са от целия регион, най-често от селата", уточни той.

Добрата новина е, че пациентите са потърсили навреме спешна медицинска помощ в болницата в Шумен.

"Сега е моментът да заострим вниманието на хората върху този проблем, който за съжаление се неглижира", отбеляза токсикологът, цитиран от "Фокус".

Според него най-тревожно е, че приготвената с гъби храна се предлага и на деца.

Специалисти припомнят да не събирате гъби, ако не ги разпознавате, да не купувате гъби от хора, които не познавате. Също така е по-добре да не предлагате ястия приготвени с диворастящи гъби на бременни жени и деца под 8-годишна възраст.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!