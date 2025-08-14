Масови проверки на таксита в Разград

Снимка: Булфото, архив

Масови проверки на таксиметрови автомобили са извършени в Разград от началото на август след сигнали от граждани, че водачи на таксита не издават касови бележки. Специализираната акция е проведена съвместно от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, Областен отдел „Автомобилна администрация“ и Районното полицейско управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Установени са двама водачи, на 36 и 65 години от Разград, извършващи таксиметров превоз на пътници, които не включват касовите си апарати. На нарушителите са наложени са санкции. Издадени са два акта и две принудителни административни мерки, с които са отнети лицензите за срок от шест месеца. Предвидените в закона санкции са от 1000 до 4000 лв.

Проверките ще продължат в работни и в почивни дни. Сигнали за подобни нарушения трябва да се подават към компетентните институции – Националната агенция по приходите и Отдел „Автомобилна администрация“, допълниха от полицията.

БТА припомня, че заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов каза, че справянето с нерегламентираните превози на пътници също е въпрос, по който започва работа съвместно с останалите отговорни институции, като ще се проучи и европейският опит.

