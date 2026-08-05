Масови проверки по Черноморието

кадър: bTV

Засилени проверки се извършват на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите.

Проверката на плажовете по Южното Черноморие започва от спасителния пост.

„Дали всичко е наред с поста. Дали сме по един, по двама. На всеки пост има по двама осигурени спасители“, казва Ангел Вангилов, спасител на Северен плаж – Бургас. „Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър. И съответно спрямо това сменят флаговете“, посочва в ефира на bTV Десислава Благоева, инспектор.

След спасителния пост проверката продължава в медицинския пункт. „С какво трябва да е оборудван един медицински пункт на морето? Ами с най-необходимите неща за водно спасяване, с жизнено важните медикаменти. Трябва да има оборудвана една линейка“, казва д-р Николай Димитров.

Проверките са започнали още на 1 юни и обхващат всички дейности на плажа – от водното спасяване и медицинското обслужване до чистотата, обезпаразитяването и цените на плажните принадлежности.

„Има съставени актове, тъй като имаме сигнали за неохраняеми плажове, където се разполагат и се завземат от хора тези плажове трайно“, казва Иван Виделов от „Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма.

„Цените на чадърите и шезлонгите може да кажем, че е единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесиите и договорите за наем“, посочва още той.

Сред най-честите сигнали са лоша чистота, недостатъчна свободна зона, липса на чадъри и ограничения за посетители с кучета. При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция.

„Проверяват чистотата, дали имаме нужните табели, дали се спазват регулациите. За момента мисля, че всичко, което видяхте, показва, че отговаряме на всички изисквания по закона и наредбите, които регулират нашата дейност. Те се случват по няколко пъти в сезона“, коментира Симеон Цветков, концесионер на Северен плаж – Бургас.

„Добри са ми впечатленията. Обичаме да ходим обикновено към Приморско“, споделя туристката Владимира Влахова.

„В сравнение с миналата година плажът изглежда много по-добре, облагороден е, всичко е хубаво“, казва туристката Лиля.

Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призовават туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!