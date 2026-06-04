Масови съкращения в 15 области в България: ИТ сектора под ножа

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Близо 3100 работници остават без препитание

Общо 31 фирми в България са обявили масови съкращения от началото на годината, като процесите ще засегнат 3109 служители. Това показват официалните данни на Агенцията по заетостта, отбелязва ежедневника СЕГА.

Кризата удря тежко 15 области в страната, като основните уволнения са концентрирани в индустриалното производство, автомобилната промишленост, енергетиката и високотехнологичния ИТ сектор.

Най-сериозният удар върху пазара на труда идва от японския производител на автомобилни кабелни инсталации "Се Борднетце-България“. Компанията взе решение окончателно да закрие производствената си мощност в Карнобат, което оставя без препитание точно 800 работници. Процесът по освобождаване ще се извършва поетапно до края на годината. Припомняме, че по-рано инвеститорът затвори и обекта си в Мездра, като пренасочи капиталите и производството си към Румъния и Молдова.

Втора голяма чуждестранна компания в автомобилния бранш също се изтегля от българския пазар. Германската фирма за производство на кабели за данни "МД Електроник" прекратява дейността си във Враца. В резултат на това решение над 500 души от региона губят работните си места.

Енергетиката и тежката промишленост под натиск

Масови съкращения започнаха и в американската ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" в Гълъбово, където персоналът се редуцира с 350 служители. Причината за крайната мярка е изтичането на дългосрочния договор на централата с Националната електрическа компания (НЕК). Директорът на Бюрото по труда – Стара Загора Георги Гьоков коментира ситуацията:

"Очаквам хората бързо да си намерят работа, тъй като са с висока квалификация и вече има интерес към тях от други работодатели."

В Пазарджик производителят на батерии "Елхим Искра", който временно беше преустановил дейност, също пристъпи към освобождаване на персонал. Според официалния спасителен план на дружеството, съкращенията се налагат поради преструктуриране и трансформация на производствената база в по-малък и гъвкав модел.

Статистиката на Агенцията по заетостта отчита, че вторият най-засегнат сегмент на пазара на труда са компаниите за ИТ и аутсорсинг услуги, където продължават интензивни процеси по преструктуриране.

Заявления за масови уволнения са подадени още от пловдивското дружество за електронни и електромеханични компоненти "Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс", както и от големите корпоративни структури "Форис Юръп" и "Кока-Кола". Освобождаване на персонал се наблюдава в секторите на логистиката, търговията, месопреработването, птицевъдството, текстилната и обувната промишленост.

Редактор "Екип на Петел",

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