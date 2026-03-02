Масово избират предсрочна пенсия в намален размер

Булфото

Все по-популярно става човек да се пенсионира до една година преди навършването на необходимата възраст, ако има необходимия стаж, показва статистиката на НОИ за 2025 г. За 2 години пенсионерите с такава пенсия са се увеличили с над 40%. И през 2025 г. 8725 българи са избрали да се пенсионират по този член от Кодекса за социално осигуряване. Тази тенденция е много интересна, тъй като избързването върви с доживотно намалена пенсия, т.е. хората са готови да получават по-малко, но да вземат парите по-бързо. Подобни са нагласите и при втората пенсия, където всеки предпочита максимално бързо да получи парите си, въпреки че идеята на всяка пенсия е да подсигурява възможно най-дълго старините, предаде Сега.

Средният период, който не достига, е около 11 месеца, колкото и през предходните години. В общия брой на пенсионерите тези хора не са много - 59 780 души, но групата им е сред най-бързо увеличаващите се.

Задълбочават се и аномалиите с инвалидните пенсии, които съвсем се изравниха с "обикновените" за стаж и възраст. През 2025 г. са отпуснати 50 387 пенсии за инвалидност поради общо заболяване и 50 572 пенсии за осигурителен стаж и възраст, като всяка година броят на пенсиите от първия вид се увеличава, а от втория - намалява, въпреки че би следвало да е точно обратното. При това това не са единствените инвалидни пенсии - има и още 4963 новоотпуснати социални пенсии за инвалидност. Вече все по-открито се твърди, че инвалидните пенсии се считат за алтернативен доход при липса на работа или свързана със стаж пенсия, а често делът им е по-висок в районите с голяма бедност и безработица. Предишният екип на социалното министерство говореше за възложени анализи на този феномен и набелязване на мерки, но не се е чуло нищо конкретно.

През 2025 г. са отпуснати 109 418 пенсии, от тях 11 460 са наследствени. 2183 са пенсиите в сектор "Сигурност", които от известно време са обособени в отделен фонд на държавното обществено осигуряване. 6177 са пенсиите, които не са свързани с трудова дейност.

