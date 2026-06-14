Масово остават празни рафтове във веригите със стоките на промоция

Пиксабей

Едва ли има български потребител, който през последните месеци да не се е сблъсквал с абсурдна ситуация в големите хранителни вериги: отваряш седмичната брошура, виждаш дългоочаквано намаление на масов продукт, отиваш на място и... те посреща червен етикет и празен рафт.

Тази грозна тенденция се превръща в масова практика у нас, а пазаруването на промоция вече прилича на игра на нерви между клиентите и персонала. За това алармират клиенти пред Флагман.бг.

„Вечният празен рафт. Това е може би една от най-дразнещите и обидни практики в големите търговски вериги. Отиваш набелязал конкретна стока от брошурата, подготвен да спестиш някой лев, а накрая продуктът го няма. И така до края на промоцията. Изведнъж, след седмица, когато вече не е на промоция, отново се появява на рафта“, оплаква се бургазлия.

Практиката е на всички големи вериги, твърди той.

„Гледам се храня здравословно, редовно си купувам скир, котидж сирене и други протеинови продукти. Но тъй като са по-скъпи, гледам когато има промоция, да се запася с повече бройки. Например в една от големите вериги скоро имаше котидж сирене на 50 % намаление. Цената беше 1 евро. Мисля, че промоцията важеше само за уикенда.

Отидох в събота привечер, щандовете бяха празни. Питах служител, казаха, че се е изчерпало, да дойда утре сутринта пак, когато ще има зареждане. Отидох сутринта към 8:30 ч. Познайте – рафтът пак беше празен. Попитах друга служителка и тя ми каза, че все още не са заредили, тъкмо почвали. Попита ме колко броя искам и ми донесе от склада, за което й благодаря.

Взех си покупката, излязол щастлив за успеха си от магазина. Но тъй като имах да купувам други неща, трябваше след час да се върна. Към 09:30 ч. реших, че вече ще е заредено и да взема още котидж сирене. Пак се сблъсках с празен щанд. Този път обаче не ме питаха колко искам, а директно си ми казаха, че продуктът е изчерпан. Сигурен съм, че за един час са изкупили цялата стока в склада...“, пише в сигнала си той.

Той е добре запознат с търговията и споделя следното:

„В повечето случаи става въпрос за хладнокръвен търговски разчет. В маркетинга това се нарича тактиката на „губещия лидер“ или просто „кукичка за клиенти“. Реалната цел на супермаркета изобщо не е да ви продаде евтино масло, кашкавал или месо.

Целта е просто да ви вкара физически в обекта. Търговците знаят, че след като веднъж сте отделили време, взели сте количка и сте вътре, вие няма да си тръгнете с празни ръце. Дори промоционалният продукт да липсва, вие или ще си купите същия на редовна (често надута) цена, или ще напълните количката с други стоки. Магазинът винаги печели.

Публична тайна е и т.нар. „вътрешна контрабанда“, при която най-атрактивните стоки се заделят и изкупуват от самите служители или техни познати още преди палетът да е стигнал до търговската зала.

Експертите съветват гражданите да не подминават тези ситуации, тъй като те често граничат с нелоялна търговска практика и подвеждаща реклама. Ако попаднете в този омагьосан кръг, поискайте управителят лично да провери дали стоката наистина е изчерпана или просто стои „забравена“ на палет в склада.

Ако това не проработи, пробвайте друго - настоявайте за алтернатива („Дъждовен чек“): В редица европейски държави, ако промоционална стока липсва, магазинът е длъжен да ви издаде талон (raincheck), с който да я закупите на същата ниска цена веднага щом бъде заредена отново (дори акцията да е изтекла). Изисквайте това право и у нас.

Когато липсата на дадена стока е системна от първия ден на брошурата, заснемете празния рафт заедно с етикета и изпратете онлайн сигнал до Комисията за защита на потребителите. Глобите за подвеждане на купувачите са солени и са единственият начин веригите да бъдат принудени да планират реални количества за своите акции.

Редактор "Екип на Петел",

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