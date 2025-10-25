"Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин" на 31 октомври от 18 часа

Кадър elinpelin.org

В социалните мрежи се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин", след като кметът на общината Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забранява празника в училищата, детските градини и читалищата, предаде OFFnews.bg

"Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи!" - заяви в петък кметът Ивайло Симеонов.

"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета" - заявиха инициаторите на събитието "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".

"В основата на този спор не стои противопоставянето между българската и чуждата култура, а границите на властта. Държавните и общинските органи могат да насърчават патриотизма, да организират тържества за Деня на народните будители, да стимулират образователни инициативи. Но те не могат да забраняват други културни прояви, защото това вече е идеологическа намеса, която противоречи на принципите на демократичната държава. В едно свободно общество изборът какво да празнуваме и как да го изразим не принадлежи на властта, а на самите граждани" - коментираха още инициаторите на събитието.

"Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин" е насрочено за 31 октомври в 18 ч.

