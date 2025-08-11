Масово продават новите коли когато достигнат 80 000 км

снимка: Булфото

Шофьори, които планират продажба на автомобила си, започват да го подготвят за нов собственик, когато видят, че километражът наближава 100 000 км.

Широко разпространено е схващането, че след този пробег колата започва бързо да се износва и се превръща в източник на фиксирани разходи.

Цената на работата в официалните сервизи е висока, така че много шофьори предпочитат да продадат автомобила си и да избегнат разходите. Освен това решението се влияе от гаранция, която обикновено е валидна за три години или до 100 000 км. Такова състояние неволно подсказва - след този период могат да се появят проблеми, предава automedia.investor.bg.

Модерните коли с малки двигатели и автоматични скорости като CVT или роботизирани кутии понякога не могат да изкарат 100 000 км без големи ремонти. Затова много хора решават да продадат колата си още при около 80 000 км, когато е все още в добро състояние, за да не плащат скъпи ремонти после.

