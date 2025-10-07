Масово проверяват търговците за грешки при изписване на цената в лева и евро

Редактор: Недко Петров

Александър Колячев, и.д. председател на КЗП, обяви, че търговците, които допускат грешки при изписване на цената на етикетите на стоките в лева и евро, ще отнасят солени глоби. Санкциите влизат в сила от четвъртък.

Относно изписването на цената в лева и евро, получаваме сигнали от потребители, и правим постоянно проверки в различни населени места, особено през последните месеци. По време на тях призоваваме търговците да поставят правилно етикетите на стоките, които продават и да ги съобразяват с изискванията по закон, за да дадат на потребителите най-ясна представа за това нещо, заяви Колячев.

Също така има предписание и препоръки за подобряване на поведението на търговците, защото така или иначе сме все още в такъв режим, който не налага санкции. Но това е също едно от нарушенията, върху които ние сме се концентрирали, допълни той.

От девети октомври глобата за неправилно изписани цени на стоки в лева и евро ще е от 600 до 7000 лева при първо нарушение, а после двойно. Бих искал обаче да кажа, че основната цел е търговците са се научат да спазват този закон и по този начин потребителите да не се заблуждават, категоричен бе в „Пресечна точка“ Александър Колячев.

