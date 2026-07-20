Масово сбиване с арести и пострадали до дискотека в Созопол

снимка: МВР

Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4:15 часа сутринта в събота в Районното управление в града.

По данни на полицията пострадалите, на възраст между 19 и 26 години, са заявили, че са били нападнати и удряни от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението, предаде БНТ.

Във връзка със случая за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към деянието – 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово.

По случая е образувано бързо производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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