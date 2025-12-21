Масово се търси къде да се дадат последните монети преди еврото да дойде

снимка: Булфото

Всеки ден в социалните мрежи има питания от различни градове къде могат хората да занесат монетите, които са събирали, за да не изгорят след въвеждането на еврото в България.

В някои магазини има въведено ограничение на възможността за плащане с монети - до 50 или 100 броя.

Някои институции начисляват такса броене на монети, ако са над 100, като "комисионната" е не по-малко от 5 лв.

В социалните мрежи хора обменят постоянно информация къде има работещи машини за монети, защото търговците бързо ги прибират като видят наплив.

На някои места за монетите се издават ваучери за пазаруване, които обаче трябва да бъдат използвани до края на декември 2025 г., припомня bgonair.bg.

От 1 януари 2026 г. до 31 януари 2026 г. левът и еврото ще са законни платежни средства на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото).

Това означава, че за този един месец гражданите ще могат да извършват плащания в двете валути. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство на територията на Република България.

