Масуд Пезешкиан: Иран иска отмъщение като свое законно право и дълг

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС.

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, припомня БТА.

