Математикът Михаил Константинов: "Когато влезе нов мощен играч, той дърпа бройка мандати"

кадър: Bulgaria ON AIR

Политическата ситуация около избора на служебен министър-председател отново показва сериозен дефицит на подходящи и безспорни кандидатури.

"Напълно неоцветени няма, по-скоро няколко от заместниците са по-малко популярни, докато шефовете на институции и един от заместниците на главния банкер са очевидно политически неоцветени. Доколкото разбираме, сме на път отново да изберем кандидат, около когото стоят доста съмнения, текущи дела, нерешени проблеми и така нататък. Изобщо колегите от ПП-ДБ са царе на това да предлагат кандидати за разни постове, които не отговарят на условията", каза математикът от "Галъп" проф. Михаил Константинов в "Денят ON AIR".

Той изрази сериозни резерви към един от най-често спряганите кандидати за служебен премиер, като подчерта, че срещу него има висящи дела.

"Интегритетът е едно много сложно понятие, което показва моралната съдържателност на личността. Когато срещу теб се водят някакви дела, които може би ще завършат не в твоя полза, ти в този момент си вън от играта. И това е всеобщо правило. Аз не знам по света някой, когото разследват в момента за нещо, да претендира за висок пост", коментира проф. Константинов пред Bulgaria ON AIR.

Въпреки това, дори изборът да бъде оспорен в Конституционния съд, той прогнозира, че процедурата ще се проточи и мандатът реално ще изтече, без да има практическа възможност за отмяната му.

Анулирането на актовете на подобно правителство би означавало срив в принципа на непрекъсваемост на държавната власт, което е недопустимо.

По отношение на ролята на Илияна Йотова проф. Константинов смята, че еманципацията от досегашното управление би била правилна и очаквана стъпка, но признава, че това ще бъде трудно.

Говорейки за вота, той подчерта, че социологическите данни в момента очертават лидер, но предупреди, че е рано за категорични прогнози.

"Когато влезе нов мощен играч, той дърпа бройка мандати, а сумата от мандатите е 240. Всички намаляват мандатите си, а тези, които са на границата между 10 и 15 мандата, изчезват. Така че това е просто математиката на света", заяви проф. Константинов.

Той обърна внимание и на ефекта от появата на нов силен политически играч.

"Политическият дребосък ще бъде изхвърлен от парламента", категоричен бе математикът.

Относно възможността за съставяне на редовно правителство - проф. Константинов бе песимистичен.

Без сериозни и болезнени компромиси това изглежда почти невъзможно, а страната отново рискува да влезе в цикъл от последователни избори.

