Матев: Горещата вълна пълзи на изток, ние извадихме голям късмет

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Европа ври и кипи - буквално. Великобритания, Испания, Италия са завладени от горещото време. Франция преживя най-горещия ден, регистриран досега. В югозападния град Писос бяха регистрирани 44,3 градуса. Докога ще продължи това опасно време?

„Цяла Западна и Централна Европа преживяват историческа гореща вълна, защото на много места „счупиха“ температурни рекорди – стойности, които никога досега не са измервали в тяхната история през месец юни, а на места изобщо. Така че тази гореща вълна, която отминава вече за там, я наричат историческа в тези райони“.

Това коментира в „Тази неделя“ климатологът Симеон Матев.

„Тази гореща вълна бавно, но сигурно пълзи на изток. И ако в началото и средата на седмицата говорихме за Франция, Великобритания и Испания, сега говорим за централноевропейските страни, то днес, утре и вдругиден ще говорим за Източна Европа, като най-силно ще бъде проявлението в Прибалтика“, коментира той.

„При нас - на Балканите и изобщо в Средиземноморието, оставаме встрани, така че ние извадихме голям късмет“, посочи експертът.

По думите му обаче и у нас температурите ще стигат до 38-39 градуса - нито рекордно високи, нито необичайни.

"Ако си спомняте предишните три години, летата, които имахме, едното от тях беше най-горещото в нашата история. Горещините и изобщо продължителните жеги започваха още през юни месец. А ние в момента вече сме към края на юни и не сме имали нито една гореща вълна в смисъла, който се влага в нея – продължителна жега", коментира Матев.

"София едва онзи ден за първи път удари температура над 30 градуса. До този момент ние нямахме температура над 30 градуса и, сравнявайки с такива колоси на студа като Лондон и Париж, които знаем, че през лятото винаги са хладни и комфортни, те имат вече няколко дни над 35 градуса, а София тепърва удари 30 градуса", обясни климатологът.

"След тази гореща вълна предстоят няколко дни, в които времето ще се нормализира. Дори в някои дни ще има и по-ниски температури от нормалното. Така че трябва да изкараме до сряда, след което предстои едно атмосферно и напълно натурално захлаждане, което ще ни държи доста свежи през голяма част от периода", посочи той, като поясни, че още от вторник се очакват валежи, а опасността от градушки ще бъде голяма.

Редактор "Екип на Петел",

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