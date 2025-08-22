Матев: Температурите падат до 11 градуса преди горещата вълна да се завърне

Редактор: Недко Петров

Нахлулият студен фронт, валежите и рязката промяна във времето ще доведат до голяма температурна разлика у нас следобед. Това разкри Симеон Матев. Той обави, че стойностите ще достигат от 35, 36 градуса на изток до 23,24 на места на запад. Към вечерта температурите ще се уеднаквяват и ще са от 25 до 30 градуса, стойности равни на нормите в тази част на годината.

Климатолотът добави, че в събота и неделя времето ще е приятно, с много слънчеви часове, но и валежи утре в Рило-Родопската област.

Новата седмица ще започне със сутрешни температури от 11 до 16 градуса, а следобед ще се повишат от 23, 24 до 28, 29, каза още климатологът.

От вторник и сряда се очакват приятни температури – от 26, 27 до 31, 32.

През втората половина на другата седмица ще има ново затопляне и поредната гореща вълна над страната. В петък и събота стойностите ще са между 33, 38 и 39 градуса, и по всяка вероятност ще изпратим месец август с високи температури, прогнозира по Нова Нюз Симеон Матев.

