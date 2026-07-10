Матева: България е загубила 1 млрд. евро за промяна на надписа на бюлетините

кадър: Bulgaria ON AIR

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат връщане на изцяло машинното гласуване, промени за вота в чужбина и нови правила за организацията на изборите.

"В основата си промените, които според мен ще бъдат гласувани, са тези от законопроекта на "Прогресивна България", а именно връщането на машинното гласуване в режима, в който беше 2021 г. - юли и ноември на изборите, и връщането на възможността да се отварят секции в чужбина навсякъде, където през последните години са гласували повече от 100 избиратели. Оставалите предложения, които те правят, специално за правомощията на председателя на ЦИК, е добро, но доста закъсняло предложение", коментира бившият говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването "Денят ON AIR".

Тя обясни, че промяната определя и отговорността на председателя на ЦИК - той е и възложител на обществени поръчки. "Хубаво е да бъде работодател на ЦИК. Добре е да бъдат разписани правомощията на председателя", подчерта Матева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в средата на септември трябва да бъдат насрочени президентските избори. Бившият говорител на ЦИК призова народните представители да прочетат докладите на ЦИК в различните състави, като заяви, че това би улеснило процеса. Матева отбеляза, че МВР се грижи за сигурността и охранява всички изборни книжа и материали, печатницата на БНБ, транспортирането на бюлетините, но според нея вътре в самите избори МВР няма място.

Гостът добави, че в нашето общество има голямо недоверие към институциите, както и че наместването на МВР няма да върне доверието. "Когато се прие решението машините да не отпечатват разписки и да не носят гласа от гласуването, а да се носи гласът от машинно отпечатани бюлетини - тази разписка, да се нарича "машинна бюлетина", само промяната в това струваше 1 млн. евро на държавата - да се промени надписът върху разписката, да се казва "бюлетина", каза Матева.

Тя посочи, че на част от машините за гласуване е добре да им бъдат подменени принтерите.

На въпрос има ли нещо, с което да не е съгласна, от предложените промени, Матева отговори, че няма такова и допълни, че подкрепя връщането на изцяло машинното гласуване и правото на българите в чужбина да гласуват.

Редактор "Екип на Петел",

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