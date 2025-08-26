Матей Казийски води подготовка с Тренто

Снимка: MaryG90, Уикипедия

Българският волейболист Матей Казийски води подготовка с италианския Тренто, съобщава съветникът в управата на клуба Бруно Да Ре пред медиите в страната.

Отборът започна кондиционни тренировки миналата седмица с Казийски в групата, като според първоначалния план 40-годишният български нападател трябваше само да поддържа форма с бившия си клуб преди да се завърне в родината и да се присъедини към Локомотив Авия (Пловдив), с ръководството на който имаше принципна договорка, съобщава БТА.

Една от звездите на Тренто - Даниеле Лавиа, получи нелепа травма по време на занимание във фитнеса, след като метален диск с тежест падна върху дясната му ръка. Това наложи операция и италианският национал ще отсъства дълго време от игра. Възстановяването на италианския национал може да продължи най-малко няколко месеца или половин година, а Казийски е разглеждан като временен вариант в отсъствието на Лавиа, което е определяно като сериозен удар по амбициите на клуба през следващия шампионат.

"В момента нямаме възможност да привлечем негов заместник на толкова високо ниво. Задачата не е лесна. Засега ще разчитаме на момчетата, с които разполагаме. Матей също е тук, тренира с нас. Планира да остане с нас до края на октомври. Ще обсъдим с него и с треньора ситуацията в следващите дни. Все още не сме му отправили оферта, но не го изключваме. Италианците в състава стават все по-малко след контузията на Даниеле Лавиа. Ще започнем с Жорди Рамон като титуляр и цялостно ще работим с това, което разполагаме към момента", коментира Да Ре пред италиански медии.

Сезонът в България започва в края на октомври, така че Казийски може да се превърне в спасителен вариант за Тренто в краткосрочен план, въпреки че в Локомотив Авиа го очакват за старта на подготовката си.

Тренто привлече испанеца Жорди Рамон това лято и за него е смятано, че има осигурено титулярно място като нападател в състава през новата кампания.

Матей Казийски изкара четири периода в Трентино, печелейки три пъти Шампионската лига, шест пъти Световното клубно първенство, пет пъти титлата на Италия, четири пъти купата на страната и веднъж Суперкупата на Италия.

