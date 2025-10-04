Мътна вода в чешмите след валежите в Добрич

Пиксабей

Част от помпена станция “Приморци” е била залята поради проливните дъждове в Добрич през вчерашния ден. В резултат на това е била замътена водата, която достига до потребителите, съобщават от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Добрич на сайта си.

Дружеството работи до отстраняване на проблема, предаде БТА.

По-рано от Областната администрация в Добрич информираха, че обстановката в областта е нормална след интензивния валеж. В Добрич падналото количество дъжд е било 56 л/кв. м.

