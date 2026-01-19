Матурата по математика в 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Булфото

Националното външно оценяване по математика в 10 клас ще съдържа и задачи от областта на природните науки. Това предвижда заповед на ресорния министър в оставка Красимир Вълчев. Документът от август миналата година предвиждаше интегрален да бъде и изпитът по математика в 7 клас, но заповедта бе спряна от Административен съд-София град миналия месец.

Националното външно оценяване в 10 клас по математика ще се проведе на 19 юни и, освен задачи по тази дисциплина, ще съдържа и такива по 4 други учебни предмета - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика, предаде БНР.

Изпитът ще е под формата на тест, който включва 18 задачи. 12 от тях ще са с избираем отговор и със свободен отговор и ще проверяват компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика.

Останалите задачи са с избираем и с кратък свободен отговор. Те се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 4 учебни предмети от областта на природните науки. Тестът ще бъде с общо времетраене 120 минути.

