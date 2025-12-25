Матю Уитакър: Възможно е постигане на споразумение в Украйна в следващите 90 дни

Кадър Youtube

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно да се постигне споразумение за Украйна в рамките на следващите 90 дни. Според него, ако конфликтът в Украйна приключи, това ще се случи в този срок, посочва Евроком.

Уитакър подчерта, че тази зима може да бъде много тежка за украинците поради атаките срещу енергийната инфраструктура, което затруднява живота на гражданите. Въпреки това, той добави, че САЩ планират да продължат да оказват натиск върху двете страни в конфликта, за да разрешат спора. „Ако някой може да го направи, това е президентът Доналд Тръмп“, каза Уитакър.

Според дипломатът, участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, включително проект на 20-точков мирен план, многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции от САЩ. Четвъртият документ се отнася до план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

Уитакър заяви, че в момента тези документи се обсъждат в реално време и има добро разбиране за това, какво иска Украйна. Той също така отбеляза, че на 20 декември в Маями се е състояла среща на делегации от Украйна, САЩ и европейски страни. По време на разговорите са били обсъдени мирният план и гаранциите за сигурност, като също така е било отделено време за обсъждане на икономическо възстановяване и развитие.

В допълнение, според украинския президент Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти за прекратяване на конфликта с Русия, които ще бъдат разгледани в бъдеще.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!