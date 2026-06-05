Мавродиев е хванат заради самолетен билет от Дубай

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Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил установен по данните от резервация за пътуване от Дубай до Белград. След подадена информация от службите, България е предупредила Сърбия за неговото идване на нейна територия и той е бил арестуван, предаде Сега

Спрямо него има издадена от съда европейска заповед за арест. Тя обаче не е задължителна за Сърбия, защото се отнася до страните от Европейския съюз. Между София и Белград обаче има споразумения, по които се развива процедура по екстрадиция и взаимно предаване на издирвани лица. Мавродиев не беше във видимата част на издирваните с червена бюлетина на Интерпол, където има хора със снимки, което обаче не означава, че той не е бил търсен и по линия на световната полицейска организация и Европол.

Мавродиев е нямало как да не знае, че ако пътува до европейска столица, пък било то и Белград, няма как да не бъде задържан. Това показват и примерите с Цветан Василев, за който Белград отказа да върне и с Никола Николов-Паскал, който Сърбия предаде много бързо. И двамата обаче бяха задържани веднага от местните власти.

Бившият шеф на ББР се издирва от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава. До момента не е ясно дали България го е поискала за това време от властите в ОАЕ.

Предстои да се види дали Мавродиев ще поиска сам да бъде върнат или ще се развие дълга процедура по екстрадиция. След като бъде направено официалното искане за връщане от българската прокуратура, предстоят две съдебни инстанции - Основния съд в Белград, а след това и от Апелативния съд. Крайната дума дали Мавродиев ще бъде екстрадиран у нас обаче е на правосъдния министър на Сърбия.

Дали ще бъде върнат Мавродиев е въпрос за милион долара, защото в момента не знаем как ще реагира на искането за екстрадиране самият Стоян Мавродиев, сръбските власти и правосъдието“, обяви пред Би Ти Ви Ели Юрукова, кореспондент на БГНЕС в Сърбия.

„Сръбски адвокат ми обясни, че Мавродиев е задържан за един месец. За това време българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията към него, аргументи за престъпленията, за които той е обвинен. След това се очаква отговор. Сръбският адвокат ми каза, че вярва, че процедурата по екстрадирането ще продължи много по-дълго. Може да продължи една година по сръбските закони. Ако за това време не се реши, ще бъде пуснат на свобода“, обясни Ели Юрукова.

„Много е важно дали самият Мавродиев ще поиска той да не бъде екстрадиран. Този процес ще се развива между него и адвокатите му. Той има право на това да поиска да не бъде екстрадиран“, уточни кореспондентът на БГНЕС. Мавродиев се намирал в момента в централния затвор в Белград.

„Информацията е много малко, защото в момента сръбските медии не обръщат почти никакво внимание на тази информация. При арестуването на Цветан Василев шумът около него беше много голям. В момента има затишие и може да е затишие пред буря“, каза още Юрукова.

Редактор "Екип на Петел",

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