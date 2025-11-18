Мая Манолова: Има само едно решение за спиране на високите цени

Редактор: Недко Петров

Млечните продукти, кашкавалът и сиренето са поскъпнали с 50 процента спрямо 2024 година, а яйцата и маслото – с по 30 процента. Цените литват нагоре и ще се повишат още повече от 1 януари, ако не се вземат мерки. Това предупреди Мая Манолова.

Тя цитира данни на Евростат, според които млечните продукти в България са най-скъпите в цяла Европа, а надценките в магазините са 100 процента.

Пак според тази информация в един бранд в София цените са по-високи от тези във Виена и Берлин, а двете най-големи вериги, които са на един и същ собственик, са с годишен оборот 7 милиарда лева.

В съседна Гърция правителството преди 15 дни сложи таван на 2000 продукта. Във Франция 5000 продукта имаха пределни цени до миналата есен. В Хърватия след въвеждане на еврото, освен цените на основните хранителни продукти и стоки от първа необходимост, правителството на всеки две седмици по една формула налагаше таван на цените на горивата. По същия начин се следи за цените на банковите такси, мобилните услуги, лекарствата и т.н, допълни Манолова.

Според нея България е единствената държава в Европейския съюз, която няма нито една законова норма, която да налага контрол върху цените.

Ако правителството иска да защити своите граждани и да има реален механизъм да се справи с цените, законопроектът, който внесохме за контрол на цените след въвеждане на еврото от 1 януари, е решението. Иначе хората ще излязат на улицата през януари или февруари, и ще се наложи под натиск да приемат този закон, заяви още в „Лице в лице“ Мая Манолова.

