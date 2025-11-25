Мая Манолова: От 5 януари тук ще има "зелена зона"

Кадър Ютуб

Тук от 5 януари ще има "зелена зона", пише Мая Манолова..

Няма улици, няма тротоари, няма улично осветление, но ще има платено паркиране. Интересно как ще начертаят маркировки за паркоместа (на стойност 11 млн. лв.). За тази услуга живущите в ж.к. “Сухата река” и “Хаджи Димитър” ще плащат абонамент от 100 евро на година или по 1 евро на час.

Още една от причините, поради които подадохме жалба в Административния съд. Не може да караш столичани да плащат за паркиране на несъществуващи улици. Не може и да се оправдаваш с това, че средствата щели да отидат за подобряване на инфраструктурата. “Зони” в София има от 15 години, от които ЦГМ е събрал над 40 млн. лв. само за последната година - нито улиците са оправени, нито са построени достатъчно паркинги.

А на управляващите държавата не приляга да се правят на загрижени, докато навсякъде растат местните данъци и такси, а БАБХ подготвя многократно поскъпване на административните такси за търговците догодина. Това неминуемо ще се прехвърли в цените в магазините, а властта не прави нищо, за да го спре.

За гражданите – по-скъпо паркиране, по-високи такси и цени. За народните представители – депутатски заплати, вече започващи от 8004 лв.

