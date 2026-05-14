Мая Манолова: ПБ е първата политическа сила, която има смелостта да се опълчи на икономически силните

Кадър Нова Нюз

„За първи път водеща политическа сила си позволява да се противопостави на икономически силните и техните лобита. Определянето на справедливи цени и тяхното обявяване ще е първа важна крачка към овладяване на цените и лимитиране на надценките особено когато те бъдат публично обявявани. Освен че ще информира гражданите, ще заклейми търговците, които злоупотребяват с потребителите.“

Това заяви Мая Манолова в предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ на БНР. Тя коментира, че има нужда от определяне на справедливи цени и за мобилните оператори, банковите такси, ЕРП-тата, ВиК-тата и топлофикациите.

Според председателката на Изправи се.БГ виновните за високите цени трябва да бъдат назовавани – бившите управляващи, най-вече през последната година, ГЕРБ и ДПС.

Манолова припомни, че на първо четене миналият парламент прие законопроекта ѝ за контрол на цените предизборно, но и така не се е намерила воля от старата власт да го приеме окончателно.

„В резултат на цялото шикалкавене на старата власт по отношение на Закона „Антиспекула“ цените бяха буквално изпуснати. Хората изнемогват заради абсурдно високите цени на храни, лекарства, мобилни услуги, банковите такси, битовите сметки за ток, вода и парно. Заради това хората са гневни и с огромни очаквания към новата власт да въздаде справедливост.“ – коментира Манолова.

Манолова припомни, че България е единствената държава в ЕС и сред съседните държави, която не е направила нищо, за да ограничи ръста на цените на хранителните продукти и стоки от първа необходимост.

Според председателката на Изправи се.БГ причините за високите цени са в две посоки: заради нереално високите надценки, които се налагат от търговските вериги, и заради „мачкането на българските производители.“ По нейни думи, разширяването на списъка с нелоялни търговски практики в Закона за защита на конкуренцията, с които се забраняват фактурите за обратни услуги, за рождени дни на обекти, за задължителна реклама по инциатива на търговеца, с което производителите биват товарени от крайните търговци, е дълго чакана стъпка в правилната посока.

„Следващата тема, с която управляващите трябва да се заемат е новият закон за ВиК и това да е по-бързо, защото по силата на стария закон ВиК са изготвили бизнес планове и са ги обявили, а това е свързано с цената на водата в България за следващите 5 години.“ – коментира Манолова.

Тя припомни, че „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода, а с добавяне на инфлацията - 100% по-скъпа.

„Ако тези бизнес планове бъдат приети, ще има поскъпване на водата всяка година от 1 януари. В столицата концесията е на „Софийска вода“, незаконно удължена с 12 години от Фандъкова, и собственикът на „Софийска вода“, френското дружество, ще получи 123 млн. евро печалба от увеличението на цената на водата.“ – каза Манолова и призова Столичния общински съвет да не приема този бизнес план.

Според бившия омбудсман не само даването на повече правомощия на контролните институции КЗК и КЗП ще реши проблемите, защото продължават да действат телекомите, ЕРП-атата, банките с високи банкови такси и пр.

"Въпреки шумно разгласяваните действия на КЗП за мобилните оператори, телекомите продължиха с безобразията и на ежедневна база малтретират българиските потребители с неравноправните си клаузи", посочи Манолова.

Манолова, припомни, че с екипа ѝ вече две години водят колективни искове срещу незаконните клаузи за неустойки и индексации в договорите и общите условия на трите телекома, защото КЗП отказа да изпълни правомощията си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!