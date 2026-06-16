Мая Манолова: Цените от "Кошница с грижа" не са най-ниските

Кадър Bulgaria On Air

Цените на стоките продължават да нарастват, а обясненията за това стават все по-разнообразни. На този фон се поставя въпросът доколко ефективна е защитата на потребителите и как ще се отразят промените в правилата на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите върху контрола на пазара и регулаторния надзор.

Политически реакции за цените и поведението на търговските вериги

"Хората усещат по джоба си абсурдно високите цени и няма как да бъдат излъгани, няма как да се мине с реклама, пропаганда, голи обещания и хвърляне на прах в очите. Ще се очакват сериозни резултати, веригите се опитват да замажат положението, да закърпят ситуацията и да снишат ситуацията, докато бурята отмине. Много се зарадвах, когато видях как представители на веригите се бяха построили, как кимаха с глава, как се надпреварваха кой ще обещае повече - един 30 продукта, друг - 100 продукта, и как вчера това, което беше немислимо до вчера - да се пипне пазарът, за тях вече не е проблем", каза лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в студиото на "Денят On Air".

По думите ѝ хората се чувстват разочаровани и излъгани.

Спорни практики в търговските вериги и лични наблюдения

"Преди да дойда в студиото, бях на пазар в една верига - точно тази, която ме съди за 25 000 лв. за това, че съм подложила на съмнение великденската кошница на същата верига. Представете си докъде са изнаглели - за това, че си си казал мнението във Facebook за цените. Получих искова молба преди 10 дни, а днес отидох в същата верига, за да направя малко снимки. Това, което всички смятаха, се оказа факт - с такова намаление са продукти предимно от марката, която произвежда самата верига. Основно техни продукти - започвайки от млечните, минавайки през тяхната кола, почистващи препарати и стигайки до тяхната леща", допълни Манолова в ефира на Bulgaria On Air.

Тя посочи, че на кисело мляко, което е в нормална разфасовка, е представено от тази верига като продукт "кисело-млечен продукт".

Критики към цените и промоционалните предложения

"Едно мляко не са намалили със смешните 15%. КЗК изнесе доклад, от който стана ясно, че надценките на млечните продукти са над 80%. Другото кисело мляко, което е намалено, е на литър. Който иска да ползва продукти от "Кошница с грижа", ще трябва да се задоволи с този кисело-млечен продукт. Това, което видях, е, че цените от "Кошница с грижа" не са най-ниските. Има кашкавал от същата марка на промоция, но има и друг кашкавал, който, без да е намаляван, е по-евтин", коментира гостът.

Манолова е категорична, че не я е страх от дела: "Делата шамари не знам да са затворили устата на някой журналист или на някой, който изразява мнението си".

Очаквани санкции и ролята на регулаторите

"Много скоро ще ги покажа в следващо видео в социалните мрежи. Лошата новина за веригите е, че тези всички безобразия, които до момента си позволяваха, ще бъдат облечени с изключително тежки санкции. Депутатите бързо си свършиха работата и приеха двата закона за 30 дни. А сега на ход са регулаторите. Би следвало да се замислят дали продукт, който в кошницата е обявен като маргарин, в самата верига е обозначен като продукт за мазане с 30% масленост. Като в същата верига има и друг маргарин, който вече е с 80% масленост и е по-евтин от този, който е с намаление и от "Кошница с грижа", добави бившият омбудсман.

"Когато контролните органи си свършат работата и ударят справедливо една верига, тогава вече нещата ще тръгнат по друг начин. Очаквам санкции най-накрая, в цяла Европа се случва. Всеки знае какво правят веригите - натискат производителите за ниски цени, натискат ги да поемат цялата финансова тежест от т.нар. "промоции", смята Манолова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!