Мая Манолова: Трите мобилни оператора увеличават цените по нов начин след втората година на договора

Мая Манолова каза, че трите мобилни оператора се отказаха от едностранната индексация, но заложиха увеличаването на цените по друг начин. При сключване на двугодишните договори увеличението на цената през втората година е предварително фиксирано. Тоест, цената ще расте без едностранна индексация.

Така бившият омбудсман коментира в социалните мрежи промените в Закона за електронните съобщения, приети от парламента през изминалата седмица.

Манолова припомни, че депутати от всички цветове са се похвалили възторжено с твърдението, че потребителите нямало вече да се плащат неустойки, когато поискат прекратяване на договора заради едностранна индексация на мобилната услуга.

“Или казано с други думи, поправката, с която се хвалят депутатите, е напълно безсмислена. Тя не прегражда възможностите на мобилните оператори да си вдигат цените”, заяви Манолова.

По нейни думи, трябва да се приеме Закона “Антиспекула”, който предвижда цените на мобилните услуги да се замразят до нивата към 1 януари 2025 г. и да се забранят всякакви видове неустойки, като за предсрочно прекратяване на договор, за връщане на отстъпки за тарифните планове и мобилните устройства при предсрочно прекратяване, както и за върнато в нетърговски вид оборудване.

