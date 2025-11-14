Мая Манолова: Урок по превалутиране, от 1 януари синята зона от 2 лева става 2 евро, зелената от 1 лев 1 евро
14.11.2025 / 22:49 0
Кадър Фб
Урок по превалутиране от Столична община, обяви Мая Манолова.
Синята зона от 1 януари от 2лв. става 2€. Зелената зона от 1 лев става 1€.
А после очакват бизнесът да не спекулира и да не повиши цените с въвеждането на еврото.
Начинът да спрем тези бедобразия - законът Антиспекула, който написахме и предложихме, но депутатите продължават да игнорират.
