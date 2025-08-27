Мая Манолова показа водомера: Ощетяват гражданите

Кадър Фб

Промените в Общите условия на „Софийска вода“ засягат 2 милиона столичани. Неприемливо е, че нито КЕВР, нито концесионерът, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, за да попитат хората какво мислят за предложенията на монополиста.

Именно заради отказа да се проведе обществено обсъждане Изправи се.БГ организирахме гражданско такова през април и изготвихме подробно становище за предлаганите от монополиста промени в общите условия.

Работната група на КЕВР се е съобрази с голяма част от възраженията, които направихме, като директното преминаване на всички клиенти на концесионера към електронна фактура, без да им бъде дадена възможност да посочат електронна поща.

Но си затвориха очите за въвеждането на такса за контролен отчет в случаите, в които показанията между сбора на индивидуалните водомери в сградите етажна собственост се разминава с повече от 20% с показанията на водомера, който отчита общото потребление. По този начин за нарушения на изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ ще бъдат наказвани гражданите.

Затова подарих водомер на изпълнителния директор на „Софийска вода“ – за да знае, че ощетяват гражданите, като не отчитат и не събират от тях единствено и само сумите по техните индивидуални ведомери, а ги карат да плащат и за това, че не са си свършили работат

