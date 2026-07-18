Мая Манолова сезира КЗП: Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани

Снимка: Изправи се.БГ

Лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от „Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.

„КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на Топлофикация и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите." Това призовава Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според нея столичани са били „залети със студен душ“, получавайки сметките си за юни и виждайки увеличените цени за топлинните счетоводители, без да бъдат предварително уведомени, пише Манолова, като подчертава, че дружеството е публикувало съобщението на сайта си едва на 16 юли – месец и половина след влизането на цените в сила.

„Тихомълком зад гърба на гражданите Топлофикация се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", посочва тя.

По нейни думи, домакинствата нямат механизъм за въздействие върху цената, договорена между топлофикационното дружество и топлинните счетоводители.

Като правно основание за сигнала тя посочва Закона за въвеждане на еврото, съобщават от пресцентъра на Изправи се.БГ. „Комисията за защита на потребителите може да провери икономическата обосновка на подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. Затова изпращаме сигнал до КЗП и се надяваме да си свършат работата. Защото увеличения с до 40% — най-високи при Топлофикация София в качеството ѝ на топлинен счетоводител, са неприемливи!", категорична е Манолова.

Тя отправя призив и към новото парламентарно мнозинство за изменения в Закона за енергетиката:

„Призовавам и депутатите от парламентарното мнозинство да направят изменения в Закона за енергетиката и най-накрая да закрият тези паразитни и абсолютно ненужни структури в лицето на дружествата за дялово разпределение.“

„Досега топлинните счетоводители прибираха годишно около 32 млн. лв. от столичани. С новите увеличени цени вече ще взимат над 36 млн. лв. от домакинствата – за никаква реално свършена работа! Докато пенсионери не могат да си отопляват жилищата през зимата!", заяви тя.

Редактор "Екип на Петел",

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