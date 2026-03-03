Мая Миланова: Паметникът "Шипка" се руши

Стопкадър Нова Тв

Разкриха нещо обезпокоително за емблематичен паметник в България.

Центърът на тържествата на националния празник 3 март традиционно е Паметникът на свободата на връх Свети Никола, известен като „Шипка“. В деня, в който страната ни отбелязва 148 години от Освобождението, стана ясно, че ремонтът на монумента все още не е започнал.

"Всички се надявахме консервацията и реставрацията на паметника да започне възможно най-скоро. Но, за съжаление, нещата се проточиха. Всичко, свързано с обществени поръчки, не се случва толкова бързо, колкото ни се иска. Миналата година приключи третата поред обществена поръчка. Този път, за щастие, вече имаме избран изпълнител. В момента е обявена обществена поръчка за строителен надзор, защото без това не може", заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа" Мая Миланова.

Тя изрази надежда, че ще има избран изпълнител и след няколко месеца ще започне и самият ремонт. "Разбира се, държавата трябва да осигури финансирането с решение или специално постановление на Министерския съвет. Това е ключовият момент. Министерството на културата няма капацитета само да осигури тези ресурси", обясни Миланова.

И сподели "болката на стотици българи": "Днес е празник - идват държавните мъже и жени, поднасят цветя на паметника и си тръгват. Но нека го погледнат и видят състоянието му. Това е нашата болка от години - паметникът се руши. И отвън, и отвътре".

Миланова обясни, че безценните експонати, които се съхраняват в музея, са изложени на влага. "Влиянието на природата с десетилетия оказва отражение и вътре. За щастие, засега успяваме да съхраним експонатите. Искам обаче да съм пределно ясна, за да избегнем спекулации около прословутия ремонт - няма да събаряме паметника. След ремонта искаме експозицията да бъде обновена - модерна, съвременна и привлекателна за днешната публика", подчерта заместник-директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа".

И изрази съжаление, че заради ремонта, който вероятно ще продължи поне два "строителни сезона", монументът ще бъде затворен за посещения.

