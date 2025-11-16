Мая Нешкова: Почивай в мир, приятелко

Мая Нешкова отдаде почит на своята добра приятела Светлана Тилкова - Алена.

Почивай в мир, приятелко, пише тя.

Любимата астроложка на bTV Светлана Тилкова-Алена пое към звездите. Алена почина днес на 70-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха непобедим екип.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Всеки ден в продължение на 25 години звездните ѝ прогнози влизат в дома на зрителите на bTV.

С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

