Мая Пауновска към Кадиев: Нямам ти доверие, ти подсказваш на другите

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Златна грация постави на място водещия в „Кой да знае“. Това стана възможно, след като регламентът принуди Сашо Кадиев да си смени мястото с това на Христо Пъдев и той се настани до Мая Пауновска.

Титулуваната ни състезателка по художествена гимнастика обаче изобщо не остана очарована от тази рокада.

Аз ти нямам доверие, аз имам проблем с доверието, освен това ти подсказваш на конкуренцията, откровена бе Мая.

Видимо изненадан, Сашо опита да замаже положението, като се ръкува с дамата до него, но бе очевидно, че е попаднал в конфузна ситуация.

Милица не се стърпя и каза на Кадиев, че Мая го е съсипала, а Даниел Бачорски пък жегна своята съотборничка в „Трейтърс“.

Аз не съм подстрекател в живота и никога не съм бил, но ако съм на твое място и така ми говорят, ще ги удавя, изригна Бачорски.

Последва светкавична реакция от страна на Мая: Виждате ли, със заплахи, така работят.

Пауновска и Кадиев бяха попитани от Пъдев кога ваканционната почивка е най-полезна и възстановяваща според проучванията.

Евентуалните възможности за верния отговор бяха: А: Когато трае 14 дни, Б: Когато температурите в курорта не надвишават 20 градуса, В: Когато всеки ден се спортува интензивно.

Мая си спомни как са се подготвяли по време на лагери и затова бе убедена, че трябва да заложат на първата опция.

Малко след това обаче тя се разколеба, и призна, че и във втората има логика.

Чувала съм, че тялото почива най-добре между 16 и 18 градуса. Неслучайно Кристиано Роналдо си понижава температурата в стаята, когато трябва да възстановява, отбеляза по бТВ Мая.

Заедно със Сашо двамата изключиха третата възможност и след кратки разсъждения и по настояване на Мая всe пак маркираха първата. Тя се оказа вярната и така отборът на Пъдев спечели 300 евро.

