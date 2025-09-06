Майк Пенс: Падне ли Украйна, няма никакво съмнение, че Путин ще нападне страна от НАТО

снимка: Matt Scotten, Уикипедия

Няма съмнение, че Русия ще премине граница на НАТО, ако Украйна падне, заяви в интервю за Би Би Си бившият вицепрезидент на САЩ Майк Пенс. Той призова за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна, за да се постигне "справедлив и траен мир":

"Защото нямам никакво съмнение, че ако Владимир Путин превземе Украйна, ще бъде само въпрос на време преди да прекрачи границата на страна от НАТО, където моята страна и всички наши съюзници ще трябва да му се противопоставят военно", посочи той и добави:

"Не е изненада, че Владимир Путин вече започна да дрънка оръжие, намеквайки, че европейски войски на терен в Украйна биха били, според него, легитимни цели. Но това, според мен, показва, че усилията на нашите съюзници, които се обединяват в Европа, подкрепени от американската армия, са привлекли вниманието на Владимир Путин и може би дори са път към дългосрочен мир".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!