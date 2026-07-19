Майка и дъщеря са ранени при взрив на газова бутилка в Пловдив

Илюстрация, ИИ, Джемини

Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал "Тракия".

Инцидентът е станал днес преди обед в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени приготвяли храна.

На място веднага са пристигнали екипи на пожарната и Спешна помощ.

Медиците са прегледали пострадалите, като по-възрастната жена е с по-сериозни наранявания и се нуждае от допълнително лечение.

При взрива са нанесени материални щети в жилището, основно счупени стъкла, предаде БНТ.

От Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив напомнят, че използването на газови бутилки в домашни условия крие сериозни опасности.

Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до натрупване на взривоопасна смес, която може да се възпламени от най-малката искра.

Редактор "Екип на Петел",

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