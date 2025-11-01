Майка и дете пострадаха на пътя Смолян – Мадан

Булфото

Заради катастрофа движението по пътя Смолян – Мадан се извършва двупосочно в една лента, съобщиха от Областното пътно управление. Оттам допълниха, че движението се регулира от пътни полицаи. Катастрофата е станала в 10:55 часа, предаде БТА.

По първоначални данни при пътния инцидент са пострадали майка и дете, които са транспортирани в Спешното отделение на болницата в Смолян, съобщиха от Спешна помощ.

