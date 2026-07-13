Майка и дете се разминаха без наранявания, след като автомобилът им се преобърна на АМ „Тракия“ край Сливен

Снимка: Булфото

Майка и дете не са пострадали, след като лек автомобил е излязъл извън пътното платно и се е преобърнал по таван на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден около 13:00 ч. Инцидентът е станал на 261-вия километър на автомагистралата, посочва БТА.

По първоначални данни жената е изгубила контрол над управлението на лекия автомобил, вследствие на което колата е напуснала пътното платно и се е преобърнала.

В автомобила са пътували майка и детето ѝ. Те са прегледани от медицински екип, като не са установени наранявания.

По случая ще бъде взето административно отношение по Закона за движението по пътищата, информираха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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